وزارة العمل تنظم ملتقى لتوظيف ذوي الهمم ببورسعيد

القاهرة - أ ش أ

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ملتقى توظيف لذوي الهمم بقاعة المؤتمرات بالمديرية، لتوفير 20 فرصة عمل بحضور 3 منشآت من القطاع الخاص وحضور مسئولي شركات تصنيع أطعمة ومشروبات ومواد غذائية وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خاصة ذوي الهمم وتنفيذ برامج تدريب مهني مناسبة لهم لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عملية التنمية.

وأوضحت وزارة العمل - في بيان لها - أنها تلقت تقريرا من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أفاد فيه بأن المنشآت المشاركة وفرت عددا من الوظائف المتنوعة لذوي الهمم لاستيفاء النسبة المقررة، وتم ترشيح عدد من ذوي الهمم في مهن مختلفة وتم عرض كافة الفرص المتاحة على الحاضرين، كما عقد مسؤولو الشركات لقاء مع كل شخص منهم حتى يتسنى اختيار العمل المناسب لكل منهم، ونظم الملتقى إدارة رعاية القوى العاملة وإدارة بحوث العمالة بالمديرية.

وأكد مدير المديرية - في افتتاح الملتقى - أن وزارة العمل تولي اهتماما بالغا بتمكين ذوي الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة التي تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ويدعمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة في مختلف المنشآت ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا والتأهيل والتشغيل والتدريب وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.