برلمانية: تفعيل الحجز الإلكتروني للمناطق الأثرية دعاية جديدة للسياحة

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية تفعيل التحول الرقمي في حجز المناطق الأثرية بالأقصر وغيرها من المناطق.

وأوضحت البرلمانية أن تفعيل الحجز الإلكتروني يأتي في ضوء تحركات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتسهيل على السائحين في دخول المناطق الأثرية.

وقالت: "هذه الخطوة بالغة الأهمية، وتأتي تفعيلًا لتوجهات وزارة السياحة في الدعاية للقطاع السياحي، متابعة: ما يهم أي سائح هو الحصول على الخدمة في أفضل صورة".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التطور التكنولوجي في التعامل مع المناطق الأثرية أداة لجذب مزيد من السائحين إلى مصر بما يعزز الدخل القومي.