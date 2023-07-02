ارتفعت 45%.. ننشر أسعار الشقق في أكثر 4 مدن بالقاهرة الكبرى طلبًا

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار العقارات في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة في معظم المدن، وصلت إلى أكثر من 30% بشكل متوسط.

ويرغب الكثيرون من المواطنين في امتلاك وحدة سكنية بعيدًا عن الكمبوندات والمشروعات العقارية الكبيرة، وأيضًا مشروعات وزارة الإسكان والتي تكون بمواعيد وشروط محددة.

وفي هذا التقرير نرصد أكثر الأماكن في القاهرة، طلبا للحصول على وحدة سكنية، وكذلك الأسعار الخاصة بكل منطقة بعد ارتفاعها قرابة الـ30% خلال الفترة الأخيرة وفقا لخبراء وشركات التسويق.

القاهرة الجديدة:

سجلت أسعار الشقق في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة متوسط 15,600 جنيه للمتر المربع مقابل 11,500 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر حوالي 4100 جنيه بنسبة زيادة تقارب الـ40%.

وارتفع حجم الطلب على شراء الشقق السكنية في التجمع الخامس بدرجة 55% وذلك في زيادة ملحوظة مقارنة ببعض المدن الجديدة الأخرى.

ووصل سعر المتر السكني في التجمع الثالث وتقسيم الأندلس لـ8 آلاف جنيه وحتى 9 آلاف و400 جنيه وتتكون هذه المناطق هي الأرخص في القاهرة الجديدة، بينما متوسط السعر فى القاهرة الجديدة والذي سجل 15 ألف يكون في مناطق مثل جنوب الأكاديمية ومنطقة الدبلوماسيين، والرحاب.

الشيخ زايد:

وبلغت أسعار الشقق في الشيخ زايد متوسط 14,100 جنيه للمتر المربع، بنسبة زيادة في متوسط سعر المتر حوالي 3,700 جنيه على العام الماضي بنسبة 16.05% وسجل حجم الطلب على شراء الشقق السكنية في الشيخ زايد في مايو 66%

العاصمة الإدارية:

وبلغ مستوى الطلب على شراء الشقق بالعاصمة الإدارية الجديدة 11% وشهدت الأسعار زيادة بنسبة 18.55% خلال آخر 12 شهرًا، حيث سجل سعر المتر المربع 14,300 جنيه.

وبلغ سعر المتر السكني في المشروعات التي تتواجد بالقرب من النهر الأخضر 10.500 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 13 ألف وحتى 16 ألف جنيه في الحس السكني السابع والثامن، بينما السعر الأغلى في الحي السكني الرابع والثالث ومنطقة المستثمرين حيث سجل سعر المتر 20 ألف إلى 23.5 ألف.

مدينة الشروق:

وارتفعت أسعار الشقق في مدينة الشروق ارتفاعا ملحوظا وسجل سعر المتر المربع 13,200 جنيه مقابل 9,250 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر حوالي 4000 جنيه بنسبة 45% كما ارتفع مستوى الطلب ليصل 100%

وسجل أرخص سعر متر سكني في مدينة الشروق 6 آلاف إلى 7 آلاف في مناطق مثل إسكان الشباب والمنطقة الرابعة وحي الجوهرة.