إعلان

BBC

الصحفيين: نظر طلبات المتقدمين لجدول المشتغلين 29 يوليو

11:23 م الأربعاء 19 يوليه 2023

نقابة الصحفيين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلسة نظر طلبات المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين خلال أيام 29 - 30 - 31 يوليو الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ستعلن الأسماء يوم السبت 22 يوليو مع تحديد موعد حضور كل جريدة.

وتضم لجنة القيد في تشكيلها عقب انتخابات التجديد النصفي للنقابة، هشام يونس رئيسًا وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.

سوق مصراوى

نقابة الصحفيين طلبات المتقدمين لجدول المشتغلين جدول تحت التمرين انتخابات التجديد النصفي للنقابة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market