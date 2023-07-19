الصحفيين: نظر طلبات المتقدمين لجدول المشتغلين 29 يوليو
كتب- إسلام لطفي:
قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلسة نظر طلبات المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين خلال أيام 29 - 30 - 31 يوليو الجاري.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ستعلن الأسماء يوم السبت 22 يوليو مع تحديد موعد حضور كل جريدة.
وتضم لجنة القيد في تشكيلها عقب انتخابات التجديد النصفي للنقابة، هشام يونس رئيسًا وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.
سوق مصراوى
-
أفضل أنواع المراتب بأسعار تبدأ من 800 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حوض سباحة قابل للنفخ لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل وسائد داعمة للظهرة والرقبة أثناء القيادة.. بأسعار تبدأ من 95تفاصيل
-
احمي بشرتك من الشمس بصن بلوك بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة كهربائية للرجال لعام 2023 بخصومات حتى 17%تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: