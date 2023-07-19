الصحفيين: نظر طلبات المتقدمين لجدول المشتغلين 29 يوليو

كتب- إسلام لطفي:

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، انعقاد جلسة نظر طلبات المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين خلال أيام 29 - 30 - 31 يوليو الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ستعلن الأسماء يوم السبت 22 يوليو مع تحديد موعد حضور كل جريدة.

وتضم لجنة القيد في تشكيلها عقب انتخابات التجديد النصفي للنقابة، هشام يونس رئيسًا وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد.