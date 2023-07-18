ما أقصى ارتفاع مسموح به لطائرات الركاب؟ خبراء يجيبون

كتب- محمد عبيد:

يسأل كثير من المسافرين عن ارتفاع الطائرة في السماء، وهل يطير قائد الرحلة وفقا لارتفاع معين متفق عليه أم له مطلق الحرية في اختيار الارتفاع المناسب له، وذلك بسبب أن السماء شاسعة وواسعة، لكن الطيران علم وصناعة ولم يترك الخبراء الموضع محل اختيار قائد الطائرة خاصة أن السماء مقسمة إلي طرق جوية.

ويوضح "مصراوي" ارتفاعات الطائرات في السماء خلال الرحلات الجوية.

وقال خبراء الطيران إن أقصى ارتفاع مسموح به يختلف من طائرة إلى أخرى، تطير معظم طائرات الركاب التجارية على ارتفاعات تصل من 31 ألف قدم الى 42 ألف قدم، ويتم تحديد أقصى ارتفاع لكل نوع من الطائرات، بناءً على عدة اعتبارات مثل وزن الطائرة واداء المحركات وقدرة تحمل بدن الطائرة وغيرها.

وتابع الخبراء جميع الطائرات لها حدود قصوى للارتفاع تكون محدده مسبقاً، وتسمى بـ "سقف الخدمة" وهو أعلى ارتفاع يمكن أن تصل إليه الطائرة، وبالنسبة لمعظم الطائرات التجارية الحديثة هذا السقف يبلغ حوالي 42 ألف قدم، ويعتمد أقصى ارتفاع للطائرة على أداء المحركات بحيث تعمل بكفاءة وبصورة طبيعية دون أن يتأثر أداءها.

وأشار الخبراء إلى أن في الطائرات الكبيرة "عريضة البدن" يبلغ اقصى ارتفاع ممكن أن تصل له حوالي 43 الف قدم (12500 متر)، وعلى سبيل المثال في طائرة ايرباص طراز A380 الأكبر في العالم حاليا وذات الأربع محركات، يبلغ أعلى ارتفاع لها 43100 قدم وهو طراز غير موجود في الأسطول المصري، اما طائرة ايرباص طراز A350 يبلغ سقف الخدمة لها 41100 قدم وليست موجود في مصر، وطائرة بوينج دريملاينر 787 يبلغ 41450 قدم وهي ضمن اسطول شركة مصر للطيران .

وأضاف الخبراء في الطائرات الأصغر حجماً مثل طائرة بوينج 737 ماكس (أحدث نسخة من طائرة بوينغ 737) وغير موجود في الاسطول المصري، يمكن ان تصل لارتفاع 41000 قدم، أما الطراز الكلاسيكي من هذه الطائرة يمكن ان يصل لارتفاع 37000 قدم وهو موجود في اسطول شركة مصر للطيران، بينما سلسلة طائرات ايرباص A320 يتراوح اقصى ارتفاع لها ما بين 39100 قدم الى 39800 قدم، وهي موجودة في اسطول مصر للطيران.