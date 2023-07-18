"مش هتموت".. حمى الضنك وأعراضها وأسباب الإصابة وطرق الوقاية

كتب- مصراوي:

تعد حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل عن طريق فيروس حمى الضنك، وتنتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وأعراضها مشابهة لأعراض الإنفلونزا.

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير حميات الجيزة، إن مرض حمى الضنك فيروسي ينتقل من إنسان إلى آخر بطريقة غير مباشرة عن طريق "لدغ الحشرات أو البعوضة الزاعجة".

وأضاف الجارحي، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن البعوضة الزاعجة والبعوض ينتشر في الأماكن التي توجد بها المياه غير الجارية؛ مثل المستنقعات أو المياه الملوثة وهي بيئة البعوضة.

وأوضح نائب مدير حميات الجيزة أن أعرض الإصابة بحمى الضنك متفاوتة من شخص إلى آخر، وتشمل ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام حادة في الجسم والعضلات، وإسهال وقيء، ونزيف دموي، وصداع، واحمرار في العين، لافتاً إلى أن حمى الضنك لا تؤدي إلى الوفاة أو حدوث فشل في الأعضاء إلا في حالات نادرة.

وأشار الجارحي إلى أن طرق الوقاية من حمى الضنك تكون عن طريق الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها البعوض، والنظافة الشخصية ونظافة البيئة، ومحاربته بالمبيدات الحشرية وارتداء ملابس تغطي الجلد لتجنب لدغته، والابتعاد عن أي أماكن ملوثة.

ولفت نائب مدير حميات الجيزة إلى أن الأوضاع حاليًّا مستقرة في مصر من ناحية الإصابة بالمرض، ولكن يجب الحذر عند ارتفاع درجات الحرارة أو وجود آلام في الجسم أو المفاصل أو العضلات؛ إذ يجب الذهاب مباشرة إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.