جمال شعبان يكشف خطورة حمى الضنك وطريقة علاجها

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل مرض حمى الضنك "Dengue fever" الذي ظهر في قنا.

وقال جمال شعبان، عبر حسابه على فيسبوك، اليوم: حمى الضنك لها اسم آخر "breakbone fever" أو حمى تكسير العظام.

وأضاف عميد معهد القلب السابق، أن حمى الضنك هي مرض فيروسي ينقله الناموس ويوجد في مناطق خط الاستواء.

ويتم نقل مرض حمى الضنك عبر الناموس من شخص إلى آخر، بمعنى أنه لا يمكن انتقال العدوى من شخص لآخر مباشرة دون التعرض للدغة الناموس.

وأشار جمال شعبان، إلى أن أعراض حمى الضنك مثل أعراض الأنفلونزا: سخونة وصداع ووجع عظام وترجيع، ومعظم الحالات تتعافى بسهولة.

وبشأن علاج حمى الضنك، أوضح جمال شعبان أنه بسيط مثل الأنفلونزا: بانادول - سوائل - فيتامين سي - راحة.

ولفت جمال شعبان إلى أن بعض الحالات تحدث لها التهابات أوعية دموية ونزيف أحيانا وتكون خطيرة.

وطالب جمال شعبان بضرورة مكافحة الناموس في المناطق التي ظهر فيها فيروس حمى الضنك وتطعيم المخالطين والأهالي.

​

اقرأ أيضا:

رسميا.. الصحة تحسم اسم المرض الغامض في محافظة قنا بعد ظهور التحاليل

اقرأ أيضا:

شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

اقرأ أيضا:

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

اقرأ أيضا:

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن في الأسواق؟