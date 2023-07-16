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جمال شعبان تعليقًا على رسوب طلاب طب أسيوط: "المسئولية جماعية"

09:21 م الأحد 16 يوليه 2023
جمال شعبان تعليقًا على رسوب طلاب طب أسيوط: "المسئولية جماعية"

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
علق الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، على نتيجة رسوب طلاب طب جامعة أسيوط.

وقال "شعبان" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما تكون نتيجة نجاح سنة أولى في إحدي كليات الطب المصرية ٤٠٪؜ فالمشكلة ليس محصورة في تدني مستوى الطلاب".

وتابع: "لكن المسئولية جماعية تقع على عاتق الأساتذة المعلمين ومناهج التعليم وواضعي الامتحان والمصححين".

وأثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قصة رسوب طلاب طب أسيوط 2023 بعد إعلان النتيجة.

وقال الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط أن نتيجة الفرقة الأولى في كلية طب اسيوط 2023، أسفرت عن رسوب 60% من الطلاب.

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