تأبين الروائي الكبير حمدي أبو جليل بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، ندوة نقدية عن المنجز الإبداعي للروائي الراحل الكبير حمدي أبو جليل، ويقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويدلي الشعراء، والروائيون، والكتاب: (جمال القصاص، أشرف أبو جليل، سعيد نوح، أشرف عبدالشافي، إنجي همام، نهى محمود، عصام الزهيري)، وآخرون، بعدد من الشهادات حول الكاتب الراحل.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.