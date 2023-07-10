الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الخميس

كتب- إسلام لطفي:

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/٢٣ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣، وسيتم تحويل المكافأة لهم على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

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