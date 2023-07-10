الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الخميس
كتب- إسلام لطفي:
أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/٢٣ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣، وسيتم تحويل المكافأة لهم على حساباتهم البريدية أو البنكية.
وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.
اقرأ أيضًا:
تداول الامتحان وحالات غش.. ماذا حدث اليوم في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة 2023؟
من داخل حمامات المدارس.. 4 حالات غش في تاسع أيام امتحانات الثانوية -تفاصيل
امتحان الجيولوجيا.. التعليم: تأخر دخول كراسات الأسئلة لـ 9 طلاب بإحدى اللجان
تحذير لطلاب الثانوية العامة.. إجراء يُعرضك لتصحيح امتحانك في لجنة خاصة
إجراء عاجل من التعليم بعد تداول أجزاء امتحان التفاضل والتكامل من داخل دورة مياه
قرارات عاجلة من وزير التعليم لمواجهة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023
إلكترونيًّا.. بدء التقديم لدفعة جديدة للكليات العسكرية غدًا -فيديو
رسميا.. موعد اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية 2023
رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية عبر الإنترنت
سوق مصراوى
-
أمازون تُطلق عروض "يوم برايم" بتخفيضات هائلة يومي 11 و12 يوليو الجاريتفاصيل
-
كيف تعتني بنفسك للحصول على إطلالة أنيقة لصيف 2023؟تفاصيل
-
أفضل ألعاب لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال والاستمتاع بالإجازة الصيفيةتفاصيل
-
أفضل منظمات تساعدك في ترتيب وتنظيم مطبخك تبدأ من 66 جنيهاتفاصيل
-
أفضل العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 56 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني للنساء لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: