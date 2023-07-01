هل يختلف سعر "مقايسة" تركيب عداد الكهرباء؟.. مصدر يُجيب

كتب- محمد صلاح:

يسعي عدد كبير من مالكي الوحدات السكنية الراغبين في تركيب عداد الكهرباء لأول مرة لمعرفة سعر مقايسة عداد الكهرباء على مستوى جميع فروع وشبكات وإدارات شركات توزيع الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن سعر مقايسة تركيب عداد الكهرباء للعام الحالي 2023 تختلف بإختلاف المعاينة ووفقا لأوامر التوريد لكل شركة من شركات التوزيع التسع المنتشرة بالجمهورية في محافظات الصعيد، لافتًا إلى أن سعر المقايسىة يختلف من محافظات القاهرة عن محافظات الدلتا والوجه القبلي ولكن متوسط التركيب والمقايسة تتراوح بين 2000 و3000 جنيه وتزيد بزيادة مساحة العين.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، إلى أن هناك إمكانية للسداد الإلكتروني لرسوم مقايسة عداد الكهرباء على منصة الخدمات عبر الرابط «هنا» في حال إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد عبر خدمة فوري للمدفوعات.

وأضاف، أنه يمكن تقسيط قيمة المقايسة لعداد الكهرباء عقب قبول الطلب وإرسال إشعار بقيمة المقايسة، حيث يمكن العميل التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها العقار أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن يتم تقديم طلب لتركيب عداد كودي من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/ واتباع الخطوات التالية:_

- الدخول على خدمة منصة الكهرباء الموحدة.

- تسجيل الدخول برقم التليفون وباسورد.

- اختيار خدمة طلب تحويل من نظام الممارسة للعداد الكودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي + صورة إيصال ممارسة + باقي الأوراق المطلوبة.

- إرسال الطلب.