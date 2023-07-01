بعد انتهاء سحب كراسات الشروط.. موعد التقديم على شقق الإسكان في 4 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، من بيع كراسات الشروط الخاصة بشقق مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان، كما تم الانتهاء أيضًا من سداد مقدم جدية الحجز والذي تراوح بين 70 و106 ألف جنيه يوم الاثنين الماضي الموافق 26 يونيو.

وبعد انتهاء شراء الكراسات تأتي مرحلة جديدة وهي التقديم على حجز الوحدات في موعد محدد لكل المشروع، حيث يتم تقديم استمارة الحجز على شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

كما يتم التقديم على مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن تخصيص الشقق سيكون بالقرعة العلنية بين المتقدمين، حيث تعقد الجلسة الخاصة بشقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

بينما تعقد الجلسة الخاصة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، حيث تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.

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