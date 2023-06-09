المطران منير حنا يكشف لـ"مصراوي" أهمية تدشين المركز المسيحي الإسلامي



كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، إن فكرة تدشين المركز المسيحي الإسلامي، بُنيت على 20 عامًا من التعاون ما بين الكنيسة والأزهر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي": عندما تركت موقعي من رئاسة أساقفة الإقليم بالكنيسة الأسقفية، طلب مني الرئيس الحالي للكنيسة المطران سامي أن أدشن هذا المركز ليكون تجسيدًا من التعاون ما بين الأزهر والكنيسة.

وتابع: مستمرون في تدعيم التعاون ما بين الأزهر والكنيسة، ونعزز هذا التعاون بتنفيذ 3 أشياء أولها الدراسات والمؤتمرات الأكاديمية، وثانيها المبادرات المجتمعية التي بها أفراد المجتمع من نساء ورجال وشباب وأطفال مسلمين ومسيحيين للتعامل مع بعضهم البعض.

واستطرد: الأمر الثالث هو صنع السلام، حيث نُدرِّب فرقًا حتى تكون صانعة سلام في كل مناطق الجمهورية بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، حتى يكون صنع السلام مؤسس على حقيقة واقعة ووقائع علمية حقيقية.