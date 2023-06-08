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عودة خدمة مترو الخط الثالث بشكل طبيعي بعد تعطل بعض المحطات

09:33 ص الخميس 08 يونيو 2023
عودة خدمة مترو الخط الثالث بشكل طبيعي بعد تعطل بعض المحطات

مترو الخط الثالث

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن عودة وانتظام حركة مترو الخط الثالث بشكل طبيعي بعد تعطل الخدمة في بعض المحطات.

يأتي ذلك بعد حدوث عطل فني صباح يوم الخميس ٨ يونيو من الساعة ٦:٣٠ صباحا حتى الساعة ٨:٣٠ صباحا بين محطتي العباسية وألف مسكن استلزم توقف الخدمة داخل هذا النطاق.

وانتهت جميع الرحلات من محطة عدلي منصور في محطة ألف مسكن وجميع الرحلات من محطة الكيت كات في محطة العباسية.

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