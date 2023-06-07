تحت مظلة "ابدأ".. بروتوكول تعاون للاستثمار في التسجيل الدولي بـ "IECEE"

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع شركة "إنترتك" البريطانية للاستثمار في تطوير معمل "بولي تكنيك" للمعايرة، والمعتمد بالفعل من المجلس الوطني للاعتماد " EGAC"، والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات "ILAC".

جاء ذلك بالشراكة مع شركتي "فريش" و "يونيون إير"، بهدف توفير ورفع كفاءة معدات الاختبار المطلوبة لتغطية اختبارات الأجهزة المنزلية، بالإضافة للتوسع في اختبارات الأجهزة الكهربائية، وسيتم تسجيل المعمل دوليًا تحت مظلة شركة "انترتك" البريطانية في اللجنة الدولية للأجهزة الكهربائية الإلكترونية " IECEE CB Scheme"، ومخطط هيئات التصديق " Certification Bodies' Scheme"، مما يساهم في توفير الوقت المستهلك في الحصول على الاعتماد الدولي، وإصدار الشهادات، فضلًا عن توفير العملة الصعبة من خلال تقليل تكاليف شحن الأجهزة الكهربائية للاختبار بالخارج،وتقليل تكلفة الاختبارات بنسبة كبيرة وتوفير العملة الصعبة وأيضا توفير الوقت في الإعتماد الدولي وإصدار الشهادات الذي بدوره سينعكس ايجابيا على تطوير الصناعة وتشجيع المصنعين على التصدير.

ويستهدف هذا التعاون استكمال اعتماد المعمل كأولوية أولى للأجهزة المنزلية CB (اختبارات أمان و أداء) و العدادات MID (اختبارات ميكانيكية)، بالإضافة إلى التوسع في اختبارات عدادات الطاقة و عدادات المياه عدادات الغاز والاختبارات الضوئية للكشافات ومصابيح المنازل، ومن المقرر أن يتم التوسع كمرحلة ثالثة في اختبارات أجهزة الإتصالات، على أن يتم توريد الأجهزة عن طريق أفضل الموردين المعتمدين دوليًا.

يأتي ذلك ضمن أهداف محور "المشروعات الكبرى" والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية والمنتجات تامة الصنع وضمان قدرتها على التوسع، فضلًا عن تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع المصنعين على التصدير.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.