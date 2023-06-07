مجدي الجلاد يؤدي العزاء في وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين - صور

تصوير: هاني رجب

أدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة- كونسلتو- شيفت"، العزاء مساء الأربعاء، في الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق.

وجاء على رأس الحضور كلا من الفريق محمد حجازي مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم ووزير البترول طارق الملا، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، و اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقاً، وهشام عرفات وزير النقل الأسبق، وهاني ضاحي وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين السابق، والمستشار خالد القاضي وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي.

وتوفي يوم الاثنين الماضي، الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.​