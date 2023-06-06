مصطفى كامل لم يتم طرده.. جمعية المؤلفين والملحنين تصدر بيانا ضد منير الوسيمي

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانا شديد اللهجة ضد الموسيقار منير الوسيمي بخصوص أزمته مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وبرأته.

وجاء في البيان التالي: " توضيح هام.. بناء على شكوى مقدمة من الفنان مصطفى كامل عضو الجمعية العمومية وبعد ما أثير على شاشات التلفاز مؤخرا من تصريحات للأستاذ / منير الوسيمى على قناة اليوم.. وهى التصريحات التى يعتبرها مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين مسيئة للجمعية وتاريخها العريق و مبادئها الأصيلة التى توارثناها جيلا بعد جيل".

وتابع البيان: " وفى هذا الخصوص .. نؤكد على أن الأستاذ منير الوسيمى لم يكن نائبا ل رئيس مجلس الإدارة حينما صدرت أغنية ( الحب الحقيقى ) ولحد خمس سنوات كاملة من صدورها كما إدعى.. علاوة على أن مجلس الموسيقار الكبير محمد الموجي كان ما بين عام ١٩٩٠ وعام ١٩٩٥ بينما صدرت الأغنية عام ١٩٩٨ أي بعد هذا المجلس بثلاث سنوات.. وإنه وإن كان ثمة تشابه بين أغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير صلاح فايز وأغنية الحب الحقيقي للشاعر الكبير مصطفى كامل فهو تشابه في اسم الأغنية فقط ولم يتخذ مجلس الإدارة آنذاك قرارآ بمنع العضوية عن الأستاذ مصطفى كامل ولم يتم طرده كما إدعى الأستاذ منير الوسيمي".

واستكملت الجمعية في البيان: " ومن ثم ...يؤكد مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين على خطورة الزج بإسم الجمعية فى مثل تلك الإدعاءات وتصويرها على أنها كيان يتعسف مع من يتقدم لها من المبدعين ويقوم بطردهم وهو ما يتنافى مع دور ورسالة الجمعية فى إحتضان مبدعي مصر وهو ما ترفضه الجمعية ومجلس إدارتها جملة وتفصيلا منذ إطلاقها قبيل ٧٨عاما و حتى اليوم.. وعلي رأس البيان يعرب مجلس الإدارة للشاعر والملحن الأستاذ مصطفي كامل عضو الجمعيه العمومية ونقيب موسيقيين مصر عن إستيائه مما بدَر في حقه مؤكدين أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين يحتفظ ل نفسه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن عن رفضه دعم الموسيقار منير الوسيمي له في انتخابات النقابة المُقبلة، مؤكدًا أنه أمر لا يسعده.