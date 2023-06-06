برلماني يطالب سفراء مصر بالخارج بالترويج لمسار العائلة المقدسة والتجلي الأعظم

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، جميع سفراء مصر بمختلف دول العالم بصفة عامة وداخل الدول الأوروبية بصفة خاصة القيام بالترويج المكثف للسياحة المصرية ولمختلف المحافظات والمناطق السياحية والأثرية بمصر وعلى وجه الخصوص مسار العائلة المقدسة والتجلى الأعظم، مؤكداً أهمية هذا الدور للدبلوماسية المصرية.

وأشاد "رمزي" في بيان اليوم، بالندوة الثقافية التى نظمتها الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف تحت إشراف السفير بسام راضى سفير مصر في إيطاليا وبمشاركة السفير محمود طلعت سفير مصر في الفاتيكان وكذلك كبار المختصين الإيطاليين، وحضور إيطالي واسع، لشرح جهود الدولة المصرية لتطوير واحدة من من أهم المشروعات التراثية، والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتماما كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في مصر معلناً اتفاقه مع تأكيد السفير بسام راضي على أن هذا المشروع تقدمه مصر للعالم وللإنسانية جمعاء.

وقال الدكتور إيهاب رمزي إنه يجب الترويج لمسار العائلة المقدسة بمصر الذي يشمل حوالى ٢٥ موقعا على امتداد مصر بطول مسافة ٣٥٠٠ كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وأشار إلى أن رحلة دخول العائلة المقدسة بدأت من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار ثم إتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان ، ومنها إلى كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل وصولًا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددًا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن الترويج الجيد لمشروع العائلة المقدسة والتجلى الأعظم في سيناء يكفل جذب الملايين من سياح العالم لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار ومختلف وسائل الاعلام بصفة خاصة وضع خطط وسياسات جديدة لملف الترويج للسياحة المصرية عالمياً بعد فشل وسائل الترويج التقليدية في تحقيق أهدافها.​