جمال شعبان يكشف حيلة بسيطة للاستفادة من "فياجرا البطيخ"

كتب- مصراوي:

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب الشهير، إن البطيخ يعد فياجرا طبيعية ويمنع جلطات القلب.

وأضاف شعبان لمصراوي: البطيخ يحتوي على مادة السيتروللين موسع للشرايين مثل الڤياجرا.

وأوضح أستاذ أمراض القلب الشهير في تصريح لمصراوي: توجد هذه المادة في الجزء الأبيض الملاصق للبطيخ من الداخل؛ لذا، من المهم أثناء تقطيع البطيخ أن تكون القطعة به جزء بسيط من المادة البيضاء التي تكسو البطيخة من الداخل، لأن بها مادة السيتروللين التي تعمل كموسع للشرايين مثل الڤياجرا.

ويحتوي البطيخ على العديد من الفوائد لجسم الإنسان، أهمها المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والمنجنيز؛ وغيرها من العناصر التي تحتوي على السعرات الحرارية، ما يجعل البطيخ الفاكهة الأفضل لفصل الصيف الحار.

وقال الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ إن هناك 9 نقاط مهمة لشراء بطيخة جيدة، كالتالي:

1- أن تكون البطيخة ذات لون أخضر داكن ويفضل أن تكون لامعة.

2- يجب أن لا يقل وزن البطيخة عن 5 كيلو.

3- أن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

4- أن لا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

5- أن يتناسب حجم البطيخة مع وزنها.

6- يجب أن تعرف أن تخزين البطيخ ومدى تعرضه للشمس يؤثر في مذاقه.

7- لا مانع من شراء البطيخة ذات البقعة الصفراء الداكنة.

8- إذا كان هناك ثمرتين من البطيخ بنفس الحجم فالأثقل هي الأفضل.

9- عند الطرق على البطيخة تكون ذات الصوت "العميق" أو المكتوم أفضل من التي تعطي صوتا رنانا.

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جمال شعبان: فياجرا طبيعية في هذه الفاكهة

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