التكلفة ارتفعت 140%.. رئيس غرفة التطوير العقاري: الشركات تعرضت لأزمة لم تراها من قبل



كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن المطورين العقاريين تعرضوا لأزمة كبيرة وضخمة جدًا، قائلا: "أعمل في السوق العقاري منذ 35 عامًا والأزمة الحالية هي الأكبر والأصعب ولم أراها من قبل".

وأضاف "شكري"، في تصريحات لمصراوي، "ببساطة المطور الشاطر والناجح والجاد، أي دراسة قام بإعدادها لا يمكن أن تتلاقى مع تكلفة التنفيذ الآن، مشيرًا إلى أن التكلفة الحقيقية للإنشاء والتنفيذ ارتفعت بقيم تراوحت بين 100% إلى 140%، وهذا رقم كبير جدًا كتكلفة على أثر البيع.

وتابع: "مبيعات الأعوام الأخيرة أصبحت معرضة لخسائر ضخمة جدًا، ولن يقدر أي مطور على مواجهتها".

وأوضح أن الضرر على الشركات العقارية عام 2022 كان كبير جدًا و 2021 أقل نوعًا ما، لافتا إلى أن بعض الشركات لديها بعض المشكلات في عام مشروعات 2019.

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري: إن أهم المكاسب التي حصلت عليها غرفة التطوير العقاري لصالح المطورين، تمثلت في إضافة مدة زمينة على المدة التعاقدية 20% بحد أدنى سنة، بجانب تقليل نسبة الإتمام للمشروعات، حيث كانت تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية نسبة الإتمام 95%، والتي منها يبدأ محاسبة المطور على شراء مدة جديدة لاستكمال هذه النسبة، وهذه النسبة كانت تمثل ضغط على المطور العقاري.

وتابع: هذه النسبة وصلت إلى 80%، وبالتالي يوجد 20% متاحة للمطورين وهذا الموضوع غالي جدًا للمطورين.

وأكد "شكري"، أن حد المكاسب التي حصلنا عليها كانت تقليل نسبة الفائدة، والتي كانت مرتبطة بسعر الفائدة من البنك المركزي والذي أصبحت تصل لـ20% الآن، على أقساط الأراضي وهذه الفائدة لم تكن في حسابات أي مطور عقاري، لكن رئيس الوزراء أرجع الفائدة لـ10% لمدة سنتين، حيث كان القرار الأول لمدة سنة ثم طالبت شخصيا أن يتم زيادة المدة، وتم بالفعل زيادتها إلى سنتين، ومن المتوقع إقرار ذلك في اجتماع مجلس هيئة المجتمعات العمرانية المقبل.

وأشار إلى أن أحد المكاسب أيضًا إضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين، كنوع من أنواع التعويض.

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