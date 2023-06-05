وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق

كتب- أحمد جمعة:

توفى منذ قليل، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعلم "مصراوي"، من مصادر مقربة من أسرة الدكتور أحمد عماد الدين، أنه تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، ولكن وافته المنية داخل المستشفى.

ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجنازة.

والدكتور أحمد عماد الدين من مواليد 8 يونيو 1955، وتولى منصب وزير الصحة عام 2015، وقبل ذلك شغل منصب عملية كلية طب جامعة عين شمس.