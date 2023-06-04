رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية الأردنية تاريخية ومتجذرة على المستويات كافة

عمان- أ ش أ:

أكد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية وقوية ومتجذرة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عقب مباحثات ثنائية بمقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد.

وقال جبالي إن التعاون والشراكة بين القاهرة وعمان لهما تاريخ طويل وكبير، معبرا عن الشكر والتقدير للمواقف الأردنية بشأن القضايا المصرية وخصوصا قضية سد النهضة .

وأضاف أن قوة العلاقات بين القاهرة وعمان تأتي من قوة العلاقات بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أن المصريين يشعرون في الأردن وكأنهم في بلداهم وكذلك الأردنيين في مصر .

وكشف أن مباحثاته مع نظيره الأردني تناولت مجمل القضايا الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى تشكيل لجنة بين برلمانيي البلدين من أجل مزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في الشئون البرلمانية والتشريعية.

ولفت جبالي إلى أنه تم التباحث أيضا في سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد.

وأكد تطابق الموقف المصري والأردني بشأن مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها القضية المحورية للبلدين، والأمة العربية.

ووجه الشكر والتقدير والاحترام للأردن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتعاون والتواصل مع رئيس مجلس النواب الأردني.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التنسيق البرلماني المشترك وتبادل الخبرات بين كوادر كلا المجلسين.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني ان العلاقات المصرية الأردنية متجذرة على كافة المستويات، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين مصر والأردن على المستوى البرلمانية جيدة جدآ.

وأكد الصفدي الوقوف دوما إلى جانب استقرار مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي، بما يسهم في تذليل أي عقبات تواجه مشاريع التكامل المشتركة، خدمة لصالح شعوب الدول الشقيقة الثلاث .

وقدم الصفدي الشكر للموقف المصري الرسمي الراسخ الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقد أجرى رئيس مجلس النواب مباحثات رسمية مع نظيره الأردني بمقر مجلس النواب، أكدا خلاها على أهمية إدامة التنسيق والتشاور البرلماني المشترك خدمة لصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وصدر عن اللقاء بيان مشترك أكد فيه الصفدي وجبالي أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة وأن التنسيق بين قيادة كلا البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته، حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني، على إدامة التشاور خدمة لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الصفدي وجبالي على أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة المضي قدماً بتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي .

واتفقا على تبادل الخبرات البرلمانية، وأهمية تفعيل دور لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية، بما يسهم في تنسيق المواقف في المحافل كافة، ويخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما اتفقا على إدامة التنسيق البرلماني الثلاثي الأردني المصري العراقي، وجرى التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم العالي والتبادل التجاري والثقافي.

وحضر المباحثات عن الجانب المصري، المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب والنائب الدكتور سامي محمد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنواب عمرو أحمد ابراهيم، وأحمد الشرقاوي، وميرفت الكسان ، والدكتورة صبورة السيد، ، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس مجلس النواب، وسفير مصر في الأردن محمد سمير .

وعن الجانب الأردني حضرها: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنائب خلدون حينا رئيس لجنة الشؤون الخارجية.​