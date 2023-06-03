التموين: استقبال 25 ألف رأس ماشية والتعاقد على 5 آلاف طن لحم برازيلي مجمد



كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا وضخها في المجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر.

وأضاف الوزير، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيها للكيلو.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فوضت أعضاء لجنة الشراء المباشر بالتعاقد على الخراف الحية من التجار والموردين الذين سبق لهم التعامل مع الشركة، بأسعار أقل من السوق مع موافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه، لتوحيد أسعار البيع أسوة بما تم من إجراءات خلال عيد الأضحى في الأعوام السابقة، مضيفًا أنه جاري تحديد الأسعار والكميات في ضوء طلب الموردين تأجيلها لآخر وقت نظرًا لحالة التذبب في الأسعار بصفة شبه يومية.

وكشف المصيلحي عن وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لاستيراد لحوم ضأن مبردة من أوغندا بواقع 5 آلاف رأس على أن يتم شحنها جوا ووصولها إلى مصر خلال أيام.

ولفت وزير التموين إلى أنه سيتم إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأوضح أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلي مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعريًا حسب الأوزان القائمة عند البيع، بالإضافة إلى قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أي نفوق للخراف قد يحدث.

من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسبًا لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة.

وأوضح أنه جاري استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري.

ولفت حسنين إلى أن هذه الخطوة تساعد على انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لمخاطبة والي الولاية الشمالية السودانية المتاخمة للحدود المصرية لتأمين البضائع الواردة والصادرة دون أي مشكلات أمنية حيث ان تلك الولاية مستقرة بدرجة كبيرة.

وفيما يتعلق باللحوم المجمدة البرازيلي، قال "حسنين" إنه جاري التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على 5 آلاف طن على أن يتم التوريد خلال 20 يومًا من تاريخ فتح الاعتماد المستندي وطرحها بأسعار تنافسية.

وكشف حسنين عن قيام لجنة الشراء المباشر بالشركة القابضة بالتعاقد على لحوم ضأن وبتلو مجمدة من الموردين المسجلين لديها مع تأمين التدفقات اليومية في المنافذ.

من جهته، قال المهندس أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، أنه تم استقبال نحو 1800 رأس ماشية سودانية منذ بداية الأزمة الحالية لتصل إجمالي الكميات التي تم استلامها منذ يناير الماضي وحتى الآن 36 ألف رأس.

وأكد خلال جولة بمحجر ومجزر توشكى لمتابعة استقبال رؤوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الأضحى بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، استمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم استقبال من 500 إلى 600 رأس يوميًا، على أن يتم توريد نحو 250 رأس مذبوحة.

لطرحها في المنافذ المجازر يوميا ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

ولفت عبد الحميد إلى أن محجر توشكى يمتلك نحو 7800 رأس ماشي حاليًا كمخزون استراتيجي ومن المتوقع زيادة هذه الكميات مع استمرار تدفق الشحنات عبر معبر أرقين البري، بالإضافة إلى الاعتماد على النقل النهري من خلال الصنادل وعبارات النيل من ميناء حلفا السوداني إلى ميناء الرمل المصرية، حيث إنه متوقع وصول من 5 آلاف 7 آلاف رأس متواجدة على الحدود مع السودان.

وقال المهندس محمود أحمد مدير مجزر توشكى، إنه يتم إتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية، في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلى المستهلك بأمان، موضحًا أن من اشتراطات وزارة التموين، للتعاقد على اللحوم هو حصول المجزر الآلي على شهادات الآيزو وسلامة الغذاء وهو إجراء إجباري، فضلا عن الإشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلى الأراضي المصرية،

فضلا عن الإشراف الكامل من قبل وزارة الزراعة على وسائل النقل وتسكينها داخل المحاجر.