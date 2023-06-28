"الزراعة": بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على أضاحي الحجاج بمجازر منى

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن بعثة الأطباء المصريين الموفدة إلى الأراضى المقدسة برئاسة الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تواصل استعداداتها للمشاركة في الإشراف على الهدى والأضاحى لموسم الحج هذا العام 1444 هـ.

وقال صابر، إن مصر تشارك من خلال بعثتها الرسمية بنحو 306 من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية في مشروع المملكة العربية السعودية، للإفادة من الهدى والأضاحى تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية من خلال العمل في 3 مجازر للإشراف على الهدى والأضاحى، بتوقيع الكشف الصحي على الحيوانات الحية والتأكد من سلامتها الصحية الظاهرية وصلاحيتها الشرعية إضافة إلى متابعة عملية الذبح والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية فضلاً عن جودتها والتأكد من حفظها بالطريقة الأمثل تمهيداً لقيام إدارة البنك الإسلامي بتوزيعها على بعض فقراء المسلمين في جميع أرجاء المعمورة.

وأضاف صابر، أن جميع أعضاء البعثة بخير وصحة جيدة وأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة، موضحا أن البعثة المصرية تواصل عملها على مدار 24 ساعة، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق للإشراف على الإفادة من 750 ألف رأس من الأغنام كحد أدنى طبقاً لمستهدف البنك الإسلامي هذا العام.

ولفت رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلي أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم اختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصريين.