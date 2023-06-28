نزول البحر في العيد.. الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين

كتب- إسلام لطفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يوم الاثنين المقبل، تسمح بممارسة الأنشطة البحرية كافة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضحت حالة الملاحة البحرية، حيث إن البحر المتوسط سيكون معتدل وارتفاع الأمواج 2:1.5 متر، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر.

وتشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقدَّمت الهيئة عدَّة نصائح للمواطنين لاتباعها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى يوم الاثنين المقبل، وأبرزها ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

ونصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا، مع الإكثار من تناول المياه والوسائل على مدار اليوم.

وأشارت إلى ضرورة قيادات السيارات بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًّا.

وأعلنت توقعاتها لطقس أول أيام العيد والتي تمثلت في:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.