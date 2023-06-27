الصرف الصحي بالقاهرة تكثف جهودها التوعوية مع بداية العيد

كتب- محمد عبدالناصر:

تكثف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جهودها التوعوية، بهدف تعزيز ورفع الوعي المائي للمواطنين مع دخول عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن رسالة التوعية المائية تستهدف مختلف الأعمار السنية، مشيراً إلى أن إدارة التوعية، نفذت ندوة توعوية للأطفال، بالتعاون مع مكتبه مصر العامة بالزاوية الحمراء، تناولت الحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات ومطبوعات للتوعية المائية.

وتطرقت أوجه التعاون مع جمعية مصر الإرادة إلى تنظيم يوم ترفيهي للأطفال بنادي النخيل، شمل العديد من الفقرات: العاب تفاعلية، وتوزيع كروت كاريكاتير توضح كيفية التخلص الآمن من مخلفات الآضاحي، وعمل مسرح عرائس، وتوزيع بروشورات وهدايا للاطفال؛ تهدف إلى التوعية بأهمية كل نقطة مياه.