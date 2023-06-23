جوارديولا يبدأ رحلته في مصر بزيارة الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

بدأ المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، إجازته السنوية، في مصر لزيارة المعالم الأثرية بها.

وتم التقاط عدة صور للمدرب الإسباني صاحب الثلاثية التاريخية اليوم خلال زيارته الأهرامات، ليتواجد بعدها بأحد فنادق منطقة الهرم.

واختار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السفر إلى مصر لقضاء عطلته الصيفية في رحلة للأقصر وأسوان، قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وقدم الإسباني بيب جوارديولا رفقة فريق مانشستر سيتي موسمًا إستثنائياً، حيث حقق الثلاثية التاريخية للسيتيزينز، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي والكأس، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تقام في الممكلة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.

وتنطلق أجازة بيب جوارديولا، من نهر النيل وتصل إلى المعابد والمناطق الأثرية، وهي زيارة عائلية رفقة أفراد أسرته.

وتصل رحلة المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا من مطار الأقصر، وستنطق من خلال إحدى الدهبيات بالأقصر، وهي مركب عائم خاص.