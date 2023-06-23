وزير الأوقاف: اعتداء المستوطنين على مسجد بنابلس ونسخ من المصحف إرهاب وتطرف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف و العنصرية التي تنسف كل فرص التعايش و تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده و إقامة شعائر دينه في أمن وأمان.

وقال وزير الأوقاف في بيان له، اليوم، أنه لا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان، متابعا:"أين أنتم و أين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد؟!.

وتابع وزير الأوقاف:"أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا و أليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير ؟!.

وأكد أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده.

وقال وزير الأوقاف:"نأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير".​