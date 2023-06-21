وزير الري: دور بارز لهيئة المساحة في حصر الأملاك والرفع المساحي بالعديد من المشروعات

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز في مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحي التي تشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات، مشيرا إلى أن هيئة المساحة تشارك في العديد من المشروعات القومية الكبرى.



كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التي تنفذها الهيئة.



وقال الدكتور سويلم إن هيئة المساحة شاركت في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات مثل: مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي، ومحور جيهان السادات، ومحور 26 يوليو، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور إمبابة / البراجيل، ومحور شمال الأقصر، ومحور منفلوط، ومحور روض الفرج، وشبرا / بنها الحر، وتطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.



وأضاف أن الهيئة تنفذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع.



وأشار الوزير إلى أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.



وأوضح أن هيئة المساحة تسهم في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا.



وأكد وزير الري السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بهيئة المساحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفنيي الهيئة، خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.



يشار إلى أن هيئة المساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وكذلك قياسات وحسابات الميزانية الدقيقة، وكذلك قياسات الجاذبية المحلية وحسابها، وإنشاء الخرائط الأساسية للدولة.