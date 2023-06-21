برنامجك شغال.. رئيسة قناة الشمس تعلق على اعتزال عبدالناصر زيدان

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الشمس، إن قرار اعتزال الإعلامي عبدالناصر زيدان مرفوض، مضيفة: "من الأسبوع المقبل برنامجك شغال مينفعش قائد الرياضة في مصر يعتزل".

وكان الإعلامي عبدالناصر زيدان، أعلن اعتزال الإعلام التليفزيوني بشكل نهائي.

وأضاف: أقدم استقالتي وذلك دون الدخول في أية تفاصيل، ولأسباب لن أذكرها الآن وشكراً لكل كتيبة كورة بلدنا من مراسلين وإعداد وإخراج وكل من عمل معي في هذا البرنامج على مدار 20 سنة، لقد كنتم أبطال وشرفاء في وقت ندر فيه التنافس الشريف.

وتابع: سيكون هناك فيديو تفصيلي، أتحدث فيه عما هو متاح احترامًا لبلدي ولقناة الشمس التي أصون عهدي معها، وبارك الله فيكم وجمعنا وإياكم في الحج في مثل هذه الأيام من العام القادم".

وقدم عبدالناصر زيدان الشكر لـ "سميرة الدغيدي" رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الشمس، قائلا: "يشهد الله أنها لم تقصر معي ولم تألوا جهداً في دعمي والوقوف بجواري".

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