ضبط ملابس عسكرية مع راكب قادم من أبوظبي بمطار سوهاج

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولي تهريب كمية من الملابس العسكرية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه حسام الدين محمد رئيس قسم تفتيش الركاب وهشام الأحمر مأمور مكافحه التهرب الجمركي في راكب مصرى الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط العربية رقم 3L413 القادمة من أبوظبى، وتم عرض الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شريف أحمد حسن مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبوكريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات متماثلة، وتم تكليف لجنة من راندا محمد ومروة ناصر خلف مأمورى الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 11 جاكت زيتى اللون، 10 تي شيرت زيتى اللون، و6 كاب أسود، و4 كاب زيتى اللون مموه، والجميع يشتبه في أن يكون من الزي العسكري.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​