100 فقيد من المنوفية فقط.. بيانات عاجلة بشأن غرق مركب يقل 115 مصريًّا للهجرة غير الشرعية

كتب- نشأت علي:

ألقى عدد من النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بيانات عاجلة بشأن غرق مركب قرب السواحل اليونانية على متنه مصريون.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: رغم صدور قانون بتجريم الهجرة غير الشرعية؛ فإنه ما زالت تتكرر تلك الجرائم، مضيفًا: كان على متن ذلك المركب 750 شخصًا من بينهم عدد ليس قليلًا من المصريين، يصل إلى 115 شخصًا.

وتابع بكري: هذه مشكلة كبيرة تسببت في ألم كبير في نفوس كل المصريين، وعلينا أن نبحث عن الأسباب، قائلًا: نعلم أن الفقر والأزمات من بين الأسباب؛ ولكن لا بد من توقيع العقوبات على السماسرة الذين يتاجرون بالشباب.

وطالب النائبُ الحكومةَ بتقديم خطتها لمواجهة تلك الأزمة.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: لو كانت الدولة حريصة على حياة المواطن المصري لم يكن يلجأ للهجرة غير الشرعية.

وأكد عضو مجلس النواب أن المواطنين أصبحوا ضحايا، مشيرًا إلى أنه في محافظة كفر الشيخ هناك مساحات أراضٍ كبيرة استولى عليها الناس، قائلًا: عدم منح هذه الأراضي لأهالي المنطقة دفعهم للهجرة غير الشرعية.

وقال النائب: "المفروض أي مسؤول لا ينام بعد هذه الأزمة".

وأضاف داود: على الرغم من أنني غير ناصري وأختلف معه في العديد من القضايا؛ فإنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية، متابعًا: نرفض رفع اسم أي زعيم من على الكيانات المهمة.

وكشف النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، أن عدد المفقودين من محافظة المنوفية يصل إلى 100، فضلًا عن 40 شهيدًا.

وطالب حجازي وزارتَي الهجرة والخارجية بالتواصل مع الجانب اليوناني من خلال غرفة عمليات دائمة؛ حتى يطمئن الأهالي عن ذويهم.

وأشار النائب إلى أنه من بين الادعاءات أن الجانب اليوناني لم يتسجب للاستغاثات، مطالبًا الحكومة بكشف حقيقة هذا الأمر.

وتساءل عضو مجلس النواب عن دور وزارة الهجرة بشأن برامجها التوعوية عن أضرار الهجرة غير الشرعية.