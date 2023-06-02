رئيس الحجر الزراعي يكشف تفاصيل انطلاق موسم حصاد العنب

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أن الموسم التصديري للموالح انتهى ليبدأ موسم حصاد العنب، الذي انطلق منذ 10 أيام بالفعل ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن الحجر بدأ استقبال طلبات التكويد الخاصة بمزارع العنب للموسم التصديري 2023 منذ أبريل الماضي.

وقال العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الحجر الزراعي يقوم بتكويد المزارع وينفذ حملات إرشاد للمزارعين بقواعد الدول المستقبلة لشحانتهم.

ولفت إلى أن الحجر الزراعي يفحص المحطات والكميات التي يتم تصدرها، كما يتواصل مع الحجر الزراعي في الدول المستقبلة للشحنات، مؤكدًا أن العنب المصري يجوب دول أوروبية وعربية.

يذكر أن صادرات العنب الطازج سجلت 140 ألف طن بقيمة 252 مليون دولار خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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