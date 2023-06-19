وزير الصناعة يفتتح النسخة الخامسة من Big 5 لمناقشة صناعة البناء في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

افتتح المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة، فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt الحدث الأكبر في صناعة البناء في مصر، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتشهد فعاليات النسخة الخامسة من الفعاليات والتي تنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2023 مشاركة أكثر من 20 ألف متخصص في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، فضلًا عن مشاركة أكثر من 300 عارض وشركات عارضة من أكثر من 20 دولة.

ومن المقرر أن يستعرض Big 5 Construct Egypt، بالتزامن مع إنعقاد قمة مصر للبنية التحتية والمياه وقمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية ومعرض الشرق الأوسط للطلاء، سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع الإنشاءات بمختلف مراحله، وذلك من خلال استعراض مواد وأدوات البناء، الخدمات الميكانيكية والكهربائية والصرف، بالإضافة إلى تصميمات البناء الداخلية وبناء التصميمات الداخلية والتشطيبات والمنشآت والآلات والمركبات، فضلا عن مستلزمات التشييد ومرافق المياه والنفايات والتكنولوجيا الذكية وأنظمة الأمن والسلامة من الحرائق والمباني الذكية.

كما ستشهد هذه النسخة من Big 5 استضافة كافة أطراف سلسلة إمداد قطاع البناء تحت سقف واحد، بما في ذلك المطورين والمعماريين والمقاولين والمهندسين والاستشاريين والمصنعين والموزعين للمشاركة في المعرفة العملية والمناقشات والرؤى القابلة للتنفيذ حول كيفية تعزيز المرونة في صناعة البناء بشكل عام.



ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث إنطلاق فعاليات تحقق قيمة مضافة، مثل حفل جوائز "Big 5 Egypt " للتأثير وقمة "Big 5 Egypt Construction Leaders"، ومع انطلاق احتفالية توزيع للعام الثالث، سيتم الاحتفاء بالإنجازات الرائدة في مجال الاستدامة، والابتكار، والفرق القائمة على تنفيذ المشاريع، والمؤسسات، بينما ستوفر القمة منصة لوضع استراتيجيات لمجابهة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وبناء شراكات بهدف التعاون لدفع عجلة النمو المستدام بقطاع الإنشاءات.