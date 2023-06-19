إعلان

BBC

"شمال الدلتا" للكهرباء تكشف استعداداتها لتأمين لجان الثانوية العامة 2023

03:00 ص الإثنين 19 يونيو 2023
"شمال الدلتا" للكهرباء تكشف استعداداتها لتأمين لجان الثانوية العامة 2023

وحدة توليد كهرباء طوارئ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اتخاذ الإجراءات الخاصة لتأمين التغذية الكهربائية لمختلف لجان الثانوية العامة من خلال الإجراءات التالية:

- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام و القطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) خلال أيام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح.

-تواجد نوبتجيات الإدارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.

- إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة.

- جاهزية فرق الصيانة و فرق إزالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمراريه التيار الكهربائي بمقار اللجان.

- مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها.

- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.

- المرور الدوري على لجان الامتحانات والتصحيح لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الأحمال الموجودة على الطبيعة.

- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات.

سوق مصراوى

شمال الدلتا للكهرباء توزيع الكهرباء امتحانات الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الحوار الوطني.. عضو التنسيقية توصي بتأسيس هيئة مختصة بالبحث العلمي
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

حرارة شديدة وتحذير للمواطنين.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين