"شمال الدلتا" للكهرباء تكشف استعداداتها لتأمين لجان الثانوية العامة 2023
كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اتخاذ الإجراءات الخاصة لتأمين التغذية الكهربائية لمختلف لجان الثانوية العامة من خلال الإجراءات التالية:
- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام و القطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) خلال أيام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح.
-تواجد نوبتجيات الإدارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.
- إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة.
- جاهزية فرق الصيانة و فرق إزالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمراريه التيار الكهربائي بمقار اللجان.
- مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها.
- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.
- المرور الدوري على لجان الامتحانات والتصحيح لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الأحمال الموجودة على الطبيعة.
- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات.
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