الحوار الوطني.. مقترحات حزب الدستور لحل معوقات ريادة الأعمال

كتب- إسلام لطفي:

قال إسلام أبو ليلة ممثل حزب الدستور والحركة المدنية في الحوار الوطني، إن من أهم مهام رائد الأعمال هو التفكير فى حل المشكلات الموجودة بالسوق وسد الفجوات التي تنتج عن نقص سلعة أو خدمة معينة.

جاء ذلك خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي.

وتابع أنه يوجد العديد من المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، والتي تتمثل في:

1- توافر التمويل حيث يواجه رواد الأعمال الصعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتأسيس وتطوير مشاريعهم.

2- البيروقراطية: تواجه المشاريع الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم.

3- قلة الدعم الحكومي وعدم وجود حافز ودعم الأفكار والمشروعات التي تحد من الاستيراد وتعمل على الاكتفاء الذاتي.

- عدم ربط التعليم الجامعي بسوق العمل.

-عدم وجود خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والوفرة فيه و هي اهم طرق الاقلال من الاستيراد وتوفير العملة.

4- نقص الموارد البشرية المؤهلة: حيث يشكل صعوبة في إيجاد موظفين مؤهلين للعمل في شركاتهم.

5- ندرة الاستثمار فى المخاطر وهو معروف في عدة دول ولكن في المنطقة العربية يواجه عزوفاً من المستثمرين؛ وهو يعني أن يقوم المستثمرون بضخ استثمار مباشر بمشروعات وشركات ريادة الأعمال بدلاً من إعطائهم قروضاً؛ أي يكون لديهم حصة في الشركة.

وقال أبو ليلة أن توصيات حزب الدستور تتمثل في:

1-تسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2- تفعيل هيئة الخبراء متخصصة لدعم رواد الأعمال فى مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتسهيل الإجراءات التأسيس.

3-إعفاء الشركات الناشئة والصغيرة التى يقوم بتأسيسها الشباب من الضرائب لمدة خمس سنوات لضمان الاستدامة وعدم تحملهم اعباء مالية فى بداية المشروع.

4-إنشاء خريطة استثمارية لتوعية رواد الاعمال باحتياجات السوق

المطلوب وتوجيههم للعمل عليها

5-ربط سوق العمل بالدراسة عن طريق التعاقد بين الجامعات والشركات لتدريب الشباب بشكل عملى على سوق العمل.

6- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم رواد الاعمال والعمل معهم على التدريبات اللازمة لتأهيل مشاريعهم.

7-إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة

8- إنشاء حملات توعية للمواطنين بالخدمات المقدمة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال.