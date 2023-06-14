​بعد افتتاح السيسي مشروعات قومية من داخلها.. 12 معلومة عن جامعة برج العرب التكنولوجية

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح مشروعات قومية جديدة من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية، في ما يلي:

1- تعد الجامعة واحدة من بين 7 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها في سبتمبر 2022 بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ضمن توجه الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بإنشاء جامعات تكنولوجية بأحدث النظم العالمية، ومجهزة بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقدم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

2- مدة الدراسة بالجامعة 4 سنوات بلائحة "2+2"؛ حيث يسمح لطلابها التخرج بعد عامَين دراسيين أو بعد 4 أعوام دراسية.

3- تعد مسارًا لاستكمال التعليم للطلاب حاملي الشهادات الثانوية الفنية والمعاهد، وتمنح درجات علمية هي الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في حالة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

4- تتيح الجامعة لخريجيها استكمال الماجستير المهني في التكنولوجيا أو الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

5- تضم الجامعة -في الوقت الحالي- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ وتضم برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية تضم برامج مساعد تمريض، ومساعد صيدلي، ومساعد أسنان.

6- وقعت بروتوكول تعاون مع مستشفى السلام الملكي بالإسكندرية بمدينة برج العرب؛ لتوفير فرص تدريب ميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، لإكسابهم خبرات عملية تدعم مجالات تخصصاتهم، كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية بمدينة برج العرب الجديدة؛ لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية الُمتطورة وذلك في إطار التحول التكنولوجي، والاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية لمدينة الأبحاث.

7- استقبلت عددًا من مسؤولي شركة "فاركو للصناعات الدوائية"؛ لبحث سُبل التعاون للتدريب الميداني لطلاب كلية علوم صحية وتبادل الخبرات في مجال التصنيع الدوائي، واستقبلت الجامعة رئيس مجلس إدارة "شركة سمر مون" إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة برج العرب؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك بين الجانبين، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مُشترك لدمج طلاب الجامعة بالمؤسسات الصناعية.

8- تبحث جامعة برج العرب التكنولوجية تعزيز سبل التعاون المشترك مع جامعة مدينة السادات، من خلال توقيع بروتوكول تعاون سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، وبحثت الجامعة آليات دعم التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، ولتوفير احتياجات سوق العمل من الكفاءات البشرية المُتميزة.

9- نظمت الجامعة زيارات علمية ميدانية لطلابها، إلى مركز تدريب برج العرب التابع للجهاز المركزي للتعمير، وشركة ميديتير ينيان للغزل والنسيج، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، ومعهد تطوير الصناعات الدوائية والتخمرية بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، بالإضافة إلى عدد من الشركات والكيانات الصناعية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.

10- ونظمت الجامعة العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية؛ منها تنظيم ورشة عمل بعنوان "قضايا المناخ وعلاقتها بالصحة"، وتنظيم ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري لتدريبهم على تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتنظيم محاضرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل للطلاب في المجالات التكنولوجية المختلفة وريادة الأعمال، وكذلك تنظيم ورشة عمل للتدريب العملي على الإخلاء المباني وقت الأزمات والكوارث وغيرها.

11- شاركت الجامعة في فعاليات "المؤتمر العاشر الدولي الياباني- الإفريقي للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات"، الذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم وللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظمت الجامعة دوري لكرة القدم والشطرنج بعد الانتهاء من اختيار اتحاد طلاب الجامعة.

12- أنشأت الجامعة نادي الابتكار والتكنولوجيا بالجامعة؛ لتشجيع الطلاب على المشاركة بأفكار علمية مُبتكرة في مجالات الطاقة والعلوم الصحية، والمساعدة في تطبيق وتنفيذ براءات الاختراع التي يسجلها طلاب الجامعة؛ حيث يشارك به عدد من الطلاب المشاركين في "مسابقة الفني المُبتكر"، وتم إنشاء فريق الدعم الفني والتكنولوجي، الذي يهدف إلى توظيف إمكانات الطلاب في المجال الفني والتقني، لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعلية والعملية للحفاظ على الجامعة وتطويرها.