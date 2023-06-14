نشكركم على دعمكم ملف المياه.. تفاصيل استقبال وزير الري نظيره التونسي

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عبد المنعم بيلاتي، وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية .

يأتي ذلك في إطار استضافة مصر فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة (١٣- ١٥) يونيو ٢٠٢٣.

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، متوجهًا بالشكر إلى الجمهورية التونسية على موقفها الداعم لمصر في ملف المياه .

وأشار وزير الري إلى تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وتونس؛ خصوصًا تحديات التغيرات المناخية التي توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ والتي تم إقرارها خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضيCOP27 .

وأشار سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين (AWARe) ، معرباً عن أمله في مشاركة كل الدول الإفريقية في هذه المبادرة المهمة التي تهدف بشكل أساسي إلى دعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء .

ودعا سويلم الوزير التونسي لزيارة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة التكيف ليصبح منصة مهمة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الإفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .

وأكد وزير الري ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدَين في مجال المياه من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد مجالات التعاون وسبل تبادل الخبرات الفنية .

وأشار الوزير التونسي إلى ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍّ كبير لقطاع المياه بالدول العربية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن المائي بالدول العربية في ظل ما تواجهه هذه الدول من تحديات، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى مجهودات الدولة التونسية لحوكمة إدارة المياه وحصاد مياه الأمطار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتوسع في تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة باستخدام مصادر الطاقة غير التقليدية .