مايا مرسي: المساواة بين الجنسين في ملف المناخ ركيزة أساسية خلال "كوب 27"

كتبت- نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن قضية تحقيق المساواة بين الجنسين في ملف تغير المناخ، كانت ركيزة أساسية قوية خلال قمة المناخ COP 27، التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تخصيص يوم رئاسة للمرأة ضمن القمة، جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة المناخ.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي وجود سياسات وأطر دولية ووطنية تحكم قضية سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بملف تغير المناخ، وقالت "على الصعيد العالمي هناك" اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " والتي ضمنت فيها الأمم المتحدة أجندة تتناول القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في ملف تغير المناخ ".

وأشارت رئيسة المجلس إلى "طرح مصر، الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذي قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهي الرؤية التي ترتكز على سبع ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية.

وأضافت أن الركائز تضمنت الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت أنها شملت أيضا معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي .

وسلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء على المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"AWCAP، والتي تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمي إلى جانب منظومة الأمم المتحدة ككل.

وأكدت أن الهدف منها هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات،و تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة.

وتحدثت رئيسة المجلس عن جهود مصر في دمج المرأة في الشمول المالي من خلال برنامج "تحويشة" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي، ويستهدف الوصول إلى السيدات في المناطق الزراعية والريفية لتدريبهن علي كيفية الحفاظ علي مدخراتهن.

ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى إطلاق مصر "المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية" في جميع المحافظات، وتتضمن محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزا لجميع المشروعات التي تقدم حلولاً محلية مبتكرة لتغير المناخ، مؤكدة أن إعادة التدوير ليس مصطلحًا جديدًا علي المرأة المصرية.

ووثق سمير عبر مقطع فيديو على صفحته تجربة الغوص مع القروش.