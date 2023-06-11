انتصار السيسي: منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وتابعت قرينة الرئيس السيسي في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".

واستطردت: كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التي حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها وإذ أؤكد على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة، أتمنى لها مزيدًا من التفوق والنجاح.