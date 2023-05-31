وزير القوى العاملة يُكرم المُتميزين المُشرفين على موازنة البرامج والأداء

كتب- يوسف عفيفي:

كَرّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية على جهودهم في إعداد وتنفيذ موازنة العام المالي 2021 – 2022.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تقديراً لجهودهم في تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفائها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والتي نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، مؤكداً حرص وزارة القوى العاملة على إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء ،٢٠٢٢/٢٠٢١ والتأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة في برامج التدريب المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية،وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة: نجوى إسماعيل عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي، ورنا صلاح الدين حلمي، وأحمد محمد زهران ، ومحمد أمين عبد العظيم باحثين بالإدارة العامة .. ومن مديريات القوى العاملة بالمحافظات: السيد أبو العنين محمد، وهاني عبد العاطي، ومحسن ناشد، ونجيب سلامة، وهشام عبد الرازق، وصبري يونس، ومحمد محمود عبد الله، ومحمد فرج عبد العال، ونيفين عبد المجيد ، ومنى عبد القادر، وهناء إبراهيم احمد، وسوزان وديع ثابت، ومحمد عبد الواحد عبد اللطيف، وعادل على البلاسى، وإلهام بدرى عبد الله، وميرفت عبد السيد خليل، وحنان عادل علي، وولاء فضل أنور، وعادل سيد احمد، وعبد العال عبدالله هلال، وأمل محمد حامد، ومنى عثمان أحمد، وشيرين عبد الله السيد، وعبد الناصر عبد العظيم جابر، وشريف شعبان شاكر، ومباركة خليفة احمد، وأمل محمد احمد، ومحمد عبد الحميد الشافعى ، وصفاء عبد العزيز عايش، وأحمد ربيع مسعد وهالة أحمد عبد المنعم، بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومي للسلامة وهم: مصطفى إسماعيل محمد ، وهاجر محمد صابر.

جدير بالذكر، أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامي عن موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2021 -2022 ، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة،موضحين فيه البرامج الإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الأداء بها، كما يعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة،وفقًا لأهداف التنميـة المسـتدامة ورؤيـــة،(مصر٢٠٣٠)، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية و فرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب ، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والأداء للوزارة للعام المالي٢٠٢٢/٢٠٢١ استهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوى الأداء للوزارة، حيث تم تحديد المسؤوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة ، كمـا رسخت العمل بروح الفريق الواحد، وضمان التنفيذ الفعلي للبرامـج على أرض الواقع، بما ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

وفي سياق آخر، كرم الوزير " شحاتة " مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة تقديرا لتفانيه وإخلاصه في فترة عمله بالمديرية خاصة أنه تولى المهمة في فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه في فترة الحرب على الإرهاب التي شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة..حضر فعاليات التكريم : منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم ، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات ، وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ، وهند محمد صفاء الدين مديرعام الإدراة العامة للأزمات والحد من المخاطر.

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