22 سفيرا إفريقيا يزورون أسوان للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

كتب- محمد عبيد:

أنهى مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر 22 سفيراً إفريقياً إلى أسوان، للمشاركة في الاحتفالية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية الـ60 لنشأة منظمة الوحدة الإفريقية، والتي أصبحت فيما بعد الاتحاد الإفريقي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن نسرين عثمانلي، مدير مكاتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، شكلت فريق عمل تولى استقبال السفراء وأسرهم باستراحة كبار الزوار، وتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى أسوان بصفتها عاصمة الثقافة الإفريقية وعاصمة الشباب الإفريقي، للاحتفال بهذا اليوم في الفترة من 29 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل.