أمين "البحوث الإسلامية": لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.. والحفاظ على الكون فريضة دينية

كتب- إسلام لطفي:

ألقى الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وممثلا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كلمة على هامش مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة والذي ينظمه المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال: خلق الله الإنسان لعمارة الكون وهو فريضة دينية، لذلك يشعر الإنسان بمزيد من الحزن والأسى وينظر من حوله فيجد هذا الاختلال في عناصر الكون.

وأضاف: الإنسان يقف حائرًا عاجزا عما آلت إليه البيئة والذي أدى الى كثير من الدمار، فتلاشت كثير من البيئة كاختفاء البحار وجفاف الأنهار في مشهد مخيف يشعرك وكأنك على مشارف انتهاء العالم.

واستكمل: رغم هذه الكوارث إلا أن الأمل ما زال موجودا، فنحن نلتقي هنا اليوم لبيان موقف رجال الدين فعلماء الإسلام لديهم إرث ديني يمكنهم من المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة والتعامل الرشيد معها.

واختتم: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ودعونا نترك أرضًا صالحة لأولادنا ونحمى الأرض التى نعيش عليها.​