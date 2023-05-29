رئيس شركة العاصمة الإدارية: المدينة تستوعب من 8 لـ 10 ملايين مواطن بعد اكتمال كل مراحلها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مدينة العاصمة الإدارية تستوعب من 8 إلى 10 ملايين مواطن بعد الانتهاء من كل مراحلها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي": أن هناك 25 ألف وحدة في الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة في عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أن مسجد مصر أحد المعالم المتميزة بالعاصمة الجديدة، وسيكون أحد عوامل الجذب للسياحة؛ حيث يقع في المركز الرئيسي للعاصمة.

وأكد عباس أن أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ وصلت لـ 300 مليار جنيه، والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.