"طيران ناس" يعلن تنظيم 3 رحلات أسبوعية من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، تنظيم 3 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة.
وقال مصدر في طيران ناس لمصراوي: إن تنظيم الرحلات الجوية ستبدأ من 16 يونيو المقبل كأول ناقل جوي سعودي.
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- من جدة إلى سفنكس ابتداء من 16 يونيو 2023.
- من سفنكس إلى جدة ابتداء من 16 يونيو 2023.
من الرياض إلى سفنكس ابتداء من 1 يوليو 2023.
من سفنكس إلى الرياض ابتداء من 1 يوليو 2023.
سوق مصراوى
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