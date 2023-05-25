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"طيران ناس" يعلن تنظيم 3 رحلات أسبوعية من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس

11:05 م الخميس 25 مايو 2023
"طيران ناس" يعلن تنظيم 3 رحلات أسبوعية من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس

طيران ناس الناقل الجوي السعودي

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، تنظيم 3 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة.
وقال مصدر في طيران ناس لمصراوي: إن تنظيم الرحلات الجوية ستبدأ من 16 يونيو المقبل كأول ناقل جوي سعودي.
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
- من جدة إلى سفنكس ابتداء من 16 يونيو 2023.
- من سفنكس إلى جدة ابتداء من 16 يونيو 2023.
من الرياض إلى سفنكس ابتداء من 1 يوليو 2023.
من سفنكس إلى الرياض ابتداء من 1 يوليو 2023.

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سوق مصراوى

طيران ناس رحلات جوية السعودية جدة الرياض مطار سفنكس

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