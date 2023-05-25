"طيران ناس" يعلن تنظيم 3 رحلات أسبوعية من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، تنظيم 3 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة.

وقال مصدر في طيران ناس لمصراوي: إن تنظيم الرحلات الجوية ستبدأ من 16 يونيو المقبل كأول ناقل جوي سعودي.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- من جدة إلى سفنكس ابتداء من 16 يونيو 2023.

- من سفنكس إلى جدة ابتداء من 16 يونيو 2023.

من الرياض إلى سفنكس ابتداء من 1 يوليو 2023.

من سفنكس إلى الرياض ابتداء من 1 يوليو 2023.