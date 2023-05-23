بروتوكول بين مؤسسة "حياة كريمة" و"ابدأ" وجامعة "برج العرب التكنولوجية"
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كتب- محمد عمارة:
وقعت مؤسسة "حياة كريمة"، وجامعة "برج العرب التكنولوجية" وشركة "إبدأ لتنمية المشروعات"، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بهدف تنسيق التعاون في مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب، من أجل تأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم العملية.
وتسعى المؤسسة من خلال هذا البروتوكول للتنسيق المشترك من أجل احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنشاء مشروعات صغيرة، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية.
كما تشارك مؤسسة "حياة كريمة"، في عقد المؤتمرات وورش العمل والمعارض وملتقيات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إجراء لقاءات تعريفية بخبراء ريادة الأعمال وكذا المساهمة في تسويق التعليم التكنولوجي، فضلًا عن المشاركة في توفير دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل.، بإلإضافة إلي المشاركة في الاتفاقيات الدولية، وتقديم منح دراسية للطلاب بشكل يخدم مجالات التعاون المشتركة.
ويعكس هذا التعاون مدى اهتمام مؤسسة "حياة كريمة" بدعم الشباب؛ وهي مؤسسة شابة رائدة في العمل التنموي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وسعيًا منها لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة، فضلًا عن توجيههم لكيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة.
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