أمطار وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الطقس في 6 أيام.. رياح ورمال وأتربة والحرارة 42 درجة على هذه المناطق

"قومي المرأة" يشارك في افتتاح ملتقى التمكين بالفن في دورته الأولى

المعبد اليهودي وحصن بابليون.. جولة تفقدية لعدد من مشروعات الترميم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 22 مايو 2023 إلى السبت 27 مايو 2023، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الإثنين 22 مايو 2023

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات بنسبة حدوث 20% تقريبا متقطعة.

الثلاثاء 23 مايو 2023:

-فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40:20% تقريبا.

الأربعاء 24 مايو 2023

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

الخميس 25 مايو 2023

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 40:20% تقريبا على فترات متقطعة.

الجمعة 26 مايو والسبت 27 مايو 2023 :

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30:20% تقريبا.