الحكومة: أسعار الحج السياحي 2023 انخفضت عن العام الماضي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أسعار الحج السياحي هذا العام منخفضة عن العام الماضي.

وقالت "سامية" في تصريحات تلفزيونية، إن أسعار الحج انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع سعر الريال، ومقارنة بالعام الماضي فإن الأسعار تعتبر انخفضت.

وأشارت إلى أن العام الماضي لم يكن هناك حج بري ولكن هذا العام الحج البري أسعاره مميزه للغاية، حيث يصل سعر الحج البري إلى 130 ألف جنيه وهو سعر أفضل جدًا بالنسبة لسعر الريال حاليًا.

وتابعت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: سعر الحج البري 130 ألف جنيه "شامل كل شيء"، والحج الاقتصادي يبدأ من 145 ألف جنيه و155 ألف جنيه وهذا سعر مناسب جدًا للمواطنين.

من جانبها، قالت غرفة شركات السياحة، إن أسعار الحج للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) تم تحديدها في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه, وتركت الضوابط للحاج اختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى.

وأكدت الغرفة، أن التحسين في تلك البرامج ليس جديدا فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين اختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية لكل حاج.

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:

1) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه.

2) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه.

3) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه.

ويجب على الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج، كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحي الاقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وقد تم حساب هذه الأسعار – عند إصدار الضوابط - على أساس سعر الريال (8.17 جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.



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