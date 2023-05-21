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انتخاب وزير الصحة رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب

02:52 م الأحد 21 مايو 2023
انتخاب وزير الصحة رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لفترة ثالثة على التوالي.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي يعقد اليوم الأحد في مدينة جنيف السويسرية، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن انتخاب وزير الصحة المصري، رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، جاء بإجماع أصوات وزراء الصحة العرب ، مضيفا أنه تم انتخاب الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة صحة مملكة البحرين نائبا لرئيس المكتب.

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حسام عبدالغفار وزراء الصحة العرب وزير الصحة

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