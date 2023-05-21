الحوار الوطني.. 45 صورة ترصد مداخلات المشاركين بجلسة: قانون المجالس الشعبية المحلية

أتربة ورمال و42 درجة في هذه المنطقة.. تفاصيل طقس الاثنين 22 مايو 2023

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، والتي تبثها الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك مباشرة.

وعقدت على مدار اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسيوك" أبرز مداخلات المشاركين بجلسة:"قانون المجالس الشعبية المحلية"، الأحد 21 مايو، ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني.

أقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: احذر 3 أعراض تنذر بالإصابة لمرض خطير

للعمالة غير المنتظمة.. توضيح جديد بشأن منحة الـ 1000 جنيه والفئات المستحقة

تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل